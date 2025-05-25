"حماس" تحذّر من تداعيات اقتحامات المستوطنين الأقصى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من تداعيات الاقتحامات والانتهاكات المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أنها تمثّل تصعيدًا خطيرًا ومحاولة يائسة لفرض واقع تهويدي فيه.

وقالت حركة حماس في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، إنّ تصاعد اقتحامات المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم وقيامهم بأداء طقوس السجود الملحمي بشكل علني وجماعي داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في عدوانهم المتواصل.

وأشارت إلى أن تلك الممارسات هي "محاولة يائسة لفرض واقع تهويدي، واستكمالٍ لحربهم الدينية التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأكدت، أن ما تمارسه جماعات المستوطنين، "لن تُغيّر من الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى، ولن تُضفي شرعية على وجود الاحتلال وقطعان مستوطنيه فيه، مهما بلغت غطرستهم".

وشددت أنّ هذا العدوان الصارخ يُشكّل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ويكشف حجم الاستهتار بدور الأمة، التي ما تزال مواقفها دون المستوى المطلوب لحماية القدس والدفاع عن مقدساتها، وفق البيان.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، والأمة العربية والإسلامية، للتحرك العاجل لنصرة الأقصى، والتصدي بكل الوسائل لمخططات التهويد والعدوان المتواصل عليه.

ودعت "منظمات الهيكل" الإسرائيلية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الاثنين، في ذكرى احتلال القدس قبل 58 عاما.

وتنظم جماعات الهيكل في ذكرى احتلال القدس كل عام، مسيرة الأعلام كل عام، بمشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين، حيث تجوب شوارع القدس والبلدة القديمة، وسط اعتداءات وممارسات استفزازية بحق المقدسيين، وتحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.