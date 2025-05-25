حماس: الاحتلال يستخدم التجويع لتثبيت واقع سياسي وميداني بغزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إدارة جريمة التجويع في قطاع غزة، واستخدامها كأداة لتثبيت واقع سياسي وميداني، تحت غطاء مشاريع إغاثية مضلّلة، رفضتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وأكّدت افتقارها للشفافية ولأدنى المعايير الإنسانية.

وأشارت حركة حماس في بيان تلقته "الرسالة نت"، إلى أن تعطيل حكومة الاحتلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات قبل عدة أيام؛ يأتي كسياسة ممنهجة لاستمرار مخطط التجويع الذي تمارسه بحق المدنيين الأبرياء.

وأكدت الحركة تمسكها بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية في توزيع المساعدات والإشراف عليها.

واعتبرت محاولة تجاوز دور الأمم المتحدة وتهميشه سلوكًا خطيرًا يضع علامات استفهام على الآليات التي يحاول الاحتلال فرضها، ويمهّد لإدارة مشبوهة للعمل الإنساني تتعارض مع القانون الدولي، وفق البيان.

وشددت "حماس"، أن إغاثة الشعب الفلسطيني حقٌّ إنسانيٌّ لا يقبل المساومة، مضيفة: "المجتمع الدولي اليوم يقف أمام استحقاق تاريخي لإجبار الاحتلال على الالتزام بآليات الإغاثة الدولية المعتمدة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبشكل عاجل، لإنقاذ أرواح الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".