25 شهيدا بقصف الاحتلال لمدرسة وسط غزة

ارتقى 25 مواطنًا مدنيًا وأصيب العشرات، بينما أُعلن عن مفقودين، فجر اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي جوي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة.

وقال مراسلنا، إن طيران الاحتلال الحربي استهدف بغارة جوية واحدة على الأقل، مدرسة فهمي الجرجاوي، والتي تؤوي نازحين، في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن انتشال جثامين متفحمة لشهداء ارتقوا إثر قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي المخصصة لإيواء النازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

ونوه المصادر إلى أن طواقم الدفاع المدني يبحث عن مفقودين جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة فهمي الجرجاوي.

ويُشار إلى أن هذه المجزرة الإسرائيلية الثانية خلال أقل من 24 ساعة؛ وأسفرت الأولى طحقعن ارتقاء 4 شهداء وإصابة العشرات، واستهدفت فيها طائرات الاحتلال الحربية منزلًا مأهولًا وخيام النازحين بجوار المنزل في شارع الثورة، شرقي مدينة غزة.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 596 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب الموصوفة.

وبلغت حصيلة الضحايا منذ بدء حرب الإبادة والعدوان العسكري الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، مؤخرًا، 53 ألفًا و901 شهيدًا، بالإضافة لـ 122 ألفًا و593 إصابة.