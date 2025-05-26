19 شهيدا بمجزرة "إسرائيلية" جديدة في جباليا البلد

انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، جثامين 19 شهيدًا من عائلة "عبد ربه"، من تحت أنقاض منزل للعائلة استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بالقصف في ساعات فجر اليوم، بمنطقة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 19 مدنيًا ارتقوا "شهداء" وأصيب آخرون؛ بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وكانت مصادر محلية، قد أشارت إلى أن طيران الاحتلال الحربي قصف في وقت سابق من الليلة الماضية، منزلًا مأهولًا لعائلة "عبد ربه" في منطقة جباليا البلد؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة من كان بداخله من المدنيين.

ولفتت المصادر النظر إلى أن الجريمة الإسرائيلية الجديدة أسفرت عن "مسح كُلي" لعائلة "عبد ربه" من السجل المدني؛ " لم ينجُ أحد ممن كان في البيت".

وأوضحت مصادر طبية، أن 50 مواطنًا مدنيًا ارتقوا "شهداء"؛ بينهم 30 في مدرسة الجرجاوي بحي الدرج، وأصيب العشرات، إثر غارات الاحتلال الجوية والقصف المدفعي لأنحاء متفرقة من قطاع غزة، منذ ساعات فجر اليوم الإثنين.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب الموصوفة.