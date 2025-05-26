الشوا للرسالة: المنظمات الإنسانية تعمل وفق آليات رقابة واضحة

شدّد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، على أن القطاع الإنساني في غزة يعمل وفق آليات رقابة ومبادئ واضحة تقوم على الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن المنظمات العاملة في الميدان تلتزم بأعلى معايير الشفافية والمساءلة.

وأوضح الشوا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الاتهامات أو محاولات التشكيك في عمل هذه المنظمات مرفوضة، في ظل وجود نظام رقابي دقيق يشمل منظومة شكاوى فعالة يتم من خلالها متابعة أي تجاوزات محتملة وهي قابلة للتطوير بما يخدم تعزيز الاستجابة الإنسانية لكل من بحتاح للمساعدة.

وفي المقابل، أكد الشوا أن بعض عمليات السطو على المساعدات الإنسانية تتم في مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، ويقوّض الجهود الإغاثية المبذولة للتخفيف من معاناة السكان المدنيين ويقوم الاختلال بتوجيه شاحنات المساعدات تجاه طرق غير امنه.

وأضاف: "ان المنظمات الانسانية تعمل في وفق رقابة وآليات واضحة، تستند إلى الحق في الحصول على المساعدات. ومع ذلك، يمنع الاحتلال عبور الأدوية واللقاحات، خاصة الخاصة بالأطفال، من الدخول إلى قطاع غزة، دون أي مبرر . هذا المنع لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعميق الكارثة الانسانية التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين".

وأكد الشوا أن منظومة العمل التي تقودها الأمم المتحدة في غزة تلتزم بالمبادئ الإنسانية، وقد قامت بدور كبير في التخفيف عن كاهل السكان طيلة الـ19 شهرًا الماضية، رغم ما تعرّضت له من هجمات واعتداءات متكررة.

واختتم حديثه بالتشديد على أهمية حماية العمل الإنساني، خاصة في ظل الإمكانيات المحدودة، داعيًا إلى تكثيف الجهود لدعم السكان ومواجهة محاولات تقويض العمل الإغاثي تحت ذرائع زائفة.

وشدد على ضرورة دعم دور المؤسسات العاملة في القطاع الإنساني؛ لا استبدالها بأدوار أخرى لا تراعي مبادئ العمل الإنساني.