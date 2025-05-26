 أبو رمضان: سيطرة حماس على المساعدات إدعاءات باطلة ومضللة

قال رئيس مركز حيدر عبد الشافي للتنمية والخبير في قضايا المجتمع المدني محسن أبو رمضان إن ادعاءات دولة الاحتلال حول قيام حركة حماس بسرقة المساعدات أو السيطرة عليها، هي ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، وقد تم نفيها بشكل قاطع من قبل منظمات الأمم المتحدة، ما يؤكد زيف الرواية الصهيونية وتضليلها المتعمد.

وأكد أبو رمضان لـ"الرسالة نت" أن الهدف من هذه المزاعم هو تبرير استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، وتكريس سياسة التجويع كأداة لإنهاك الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الرواية الكاذبة إلى ضرب وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني عبر فرز المجتمع على أسس سياسية، كما يعمل على تنفيذ خطة النزوح الداخلي بدفع المواطنين نحو الجنوب عبر آليات تشرف عليها شركات أمريكية أو وهمية، وذلك في إطار مخطط التهجير الذي حدده بنيامين نتنياهو بصورة علنية.

وشدد أبو رمضان على أن الحقيقة الثابتة هي أن الاحتلال هو من يفرض التجويع ويستغله لتحقيق أهداف سياسية، مضيفًا أن سلطات الاحتلال تقوم بتوظيف عصابات منظمة للسطو على المساعدات الإنسانية ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، في محاولة لتفكيكه وخلق بيئة ملائمة لمشاريعه التهجيرية.