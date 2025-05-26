3 أسرى يعانون أوضاعا صحية حرجة في "جلبوع"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن ثلاثة أسرى في سجن "جلبوع" التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يُعانون من أوضاع صحية حرجة.

وأوضحت "شؤون الأسرى" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، أنها اطلعت على أوضاع الأسرى في "جلبوع" بعد زيارة محاميها لمجموعة من "الحالات المرضية" ومعتقلين في السجن.

ونوهت إلى أن الأسير منير سلامة (25 عاماً) من مخيم جنين، مازال موقوفاً، يُعاني من مرض "السكابيوس" منذ حوالي 4 شهور؛ "يظهر على جسده دمامل بشكل كبير، وهو بحاجة لتلقي العلاج على الفور".

وأضافت: "ويعاني الأسير سامر قمبع (30 عاماً) من مدينة جنين، موقوف، من أوجاع في الأذن اليسرى ممتدة إلى الرقبة وصولاً حتى كف يده اليسرى، والتي تفقده أحياناً الإحساس بيده".

وكان الأسير "قمبع" يرتدي مشد على طول ذراعه، وقبيل الزيارة بيوم، اقتحمت وحدة إسرائيلية خاصة الغرفة المعتقل فيها، واعتدت عليه وصادرت المشد، "كما يشتكي من أوجاع كبيرة في الأسنان".

وأشارت إلى أن الأسير إبراهيم رمادي (32 عاماً) من حي الشيخ جراح بالقدس، يعاني من مرض "السكابيوس" منذ حوالي شهرين، ووصل المرض به لمرحلة متقدمة تمثلت بظهور دمامل على ركبتيه، ولا سيما الأكزيما على يديه.

وحذرت "شؤون الأسرى": "هذا بسبب اتساخ الملابس، فالأسرى لا يغسلونها بشكل مستمر، لأن استعمال الغسالة مرتبط بالخروج إلى الفورة ومدتها غير كافية لذلك، عدا أن الغسالة معطلة".

واستطردت: "ويعاني الأسير أيضاً منذ صغره من وجود مياه على القلب، ويحتاج لأخذ دواء خاص بحالته، إلا أن إدارة السجن لا توفره له، بالإضافة لمعاناته من الشقيقة الملازمة له معظم الوقت، ومن أوجاع حادة بالأوتار بيده اليسرى".