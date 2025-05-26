التضامن مع غزة يتصدر احتفالات بطل الدوري الإيطالي

تصدر العلم الفلسطيني، احتفالات نادي نابولي بعد تتويجه مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

وعبرت جماهير النادي الإيطالي عن تضامنها الكامل مع غزة، في ذروة احتفالها بالفوز بلقب الكالتشيو 2025، حيث ظهر علم فلسطين مكتوب عليه "Naples 4 Gaza"، في رسالة مؤثرة تربط بين فرحة الانتصار الرياضي والتعاطف مع معاناة الشعب الفلسطيني بالقطاع المحاصر.

ولم تكتف جماهير نابولي بالاحتفال، بل وجّهت رسالة تضامن عالمية، مفادها أن البطولة لا تُقاس فقط بعدد الأهداف، بل بالمواقف الأخلاقية والإنسانية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة ، لليوم الـ 596 على التوالي، حيث بلغت حصيلة الضحايا 53 ألفًا و901 شهيدًا، بالإضافة لـ 122 ألفًا و593 إصابة.