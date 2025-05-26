الإعلامي الحكومي: قصف مدرسة "فهمي الجرجاوي" دليل على سياسة التطهير العرقي

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت هذه المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنيًا، بينهم 18 طفلًا و6 نساء، إضافة إلى إصابة عشرات المصابين بجراح متفاوتة.

واعتبر المكتب في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الاثنين، هذه الجريمة امتدادًا مباشرًا لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ قرابة 600 يوم على التوالي.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج.

وذكر أن عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف بلغ (241) مركزًا للإيواء والنزوح القسري حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

وبين أن هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، وكذلك اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب، الاحتلال والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.