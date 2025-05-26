وزارة الصحة: 38 شهيدًا و169 إصابة خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 38 شهيدًا، بينهم شهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 169 إصابة بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإحصائية لا تشمل مستشفيات شمال القطاع نظرًا لصعوبة الوصول إليها بسبب استمرار القصف الإسرائيلي المكثف. كما أكدت وجود عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استهداف الاحتلال لمناطق العمليات.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 53,977 شهيدًا، فيما بلغت الإصابات 122,966. أما منذ تصاعد العدوان في 18 مارس 2025، فقد بلغت الحصيلة 3,822 شهيدًا و10,925 إصابة.

وزارة الصحة جددت مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتوفير الحماية الفورية للمدنيين وتسهيل وصول طواقم الإغاثة والمساعدات الطبية إلى المناطق المتضررة