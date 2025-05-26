الاحتلال يفرج عن 13 أسيرًا من غزة بعد اعتقالهم منذ أكتوبر 2023

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن 13 أسيرًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. جرى نقل الأسرى عبر نقطة عبور نتسريم، حيث تولى الصليب الأحمر نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأكدت مصادر طبية أن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم هم: رامز نبيل عواجة، زكريا يحيى أبو الخير، كازن محمود الميناوي، محمد حرب فتوح، حسن نبيل وردة، علاء مصطفى شاهين، بسام محمود الغندور، هشام يعقوب نصر، هاني عثمان حبوش، عماد عبد الرحيم الخطيب، ومحمود خير الصفطاوي.

وأفاد أهالي الأسرى بأنهم تلقوا بلاغات بالإفراج عن أبنائهم لحظة دخولهم القطاع، بعدما سلمهم الاحتلال للصليب الأحمر الذي تولى عملية النقل.

في الوقت ذاته، لا تزال سياسة الإخفاء القسري تطال العديد من معتقلي غزة، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود 1846 معتقلًا تُصنفهم إدارة سجون الاحتلال كـ"مقاتلين غير شرعيين"، بينهم أسيرة واحدة معروفة الهوية هي سهام أبو سالم.

ووفق معطيات رسمية فلسطينية، ارتقى 44 أسيرًا من غزة خلال الإبادة الأخيرة، ضمن 69 أسيرًا استشهدوا حتى الآن، وسط استمرار غياب المعلومات عن عدد من معتقلي غزة الذين يُعتقد أنهم استُشهدوا تحت الإخفاء القسري.