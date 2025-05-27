حماس تدعو لأيام غضب عالمي تضامنًا مع غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، بيانًا دعت فيه إلى تنظيم أيام غضب عالمي تضامنًا مع قطاع غزة، الذي يواجه عدوانًا إسرائيليًا متواصلاً منذ 600 يوم، وصفته الحركة بأنه "حرب إبادة وتجويع ضد المدنيين والأطفال والنساء".

وأعلنت الحركة أن أيام الجمعة والسبت 30 و31 مايو، والأحد 1 يونيو، ستكون أيامًا للمظاهرات والمسيرات والاعتصامات الحاشدة في مدن وساحات العالم، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشادت حماس في بيانها بالحراك العالمي المناصر لغزة، ودعت جماهير الأمة وأصحاب الضمائر الحية والمؤسسات الدولية إلى تصعيد التحركات الشعبية والإعلامية والدبلوماسية للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.

وأكدت الحركة أن استمرار العدوان على غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والشرائع السماوية، واستفزازًا مرفوضًا للمجتمع الدولي.

وختمت حماس بيانها بدعوة الشعوب إلى رفع أصواتها عاليًا، نصرة للمدنيين المحاصرين في غزة، وتضامنًا مع القدس والمسجد الأقصى، ولإيقاف ما وصفته بـ"المحرقة الإسرائيلية"