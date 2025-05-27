كتائب القسام تعلن استهداف قوة (إسرائيلية) في شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قوة إسرائيلية راجلة في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.

وأفادت الكتائب في بيان عسكري، الثلاثاء، أن مقاتليها استهدفوا القوة المكونة من 10 جنود، يوم الأحد الماضي، بقذيفة مضادة للأفراد، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة بين صفوف الجنود.

كما أعلنت كتائب القسام، الاثنين، عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال في مناطق التوغل شرقي حي الشجاعية وبيت لاهيا، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي تشهد استمرارًا للمواجهات مع الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل منذ أكثر من عام ونصف، شمل عدوانًا واسع النطاق على قطاع غزة، حيث استأنفت قوات الاحتلال في 18 مارس/آذار الماضي هجماتها، متجاهلة اتفاقًا لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، استمر 58 يومًا بوساطة دولية.

وتتهم الجهات الفلسطينية الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 175 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 11 ألف شخص.

ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية المكثفة في القطاع، في وقت تشدد فيه المقاومة الفلسطينية على استمرار التصدي والتشبث بحق الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.