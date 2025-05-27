شهيد وإصابات خلال اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد الشاب محمود فيصل الخراز (32 عاماً)، وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامات واسعة طالت عدة مدن في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 9 إصابات إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، بينها إصابتان خطيرتان، خلال مواجهات اندلعت في المدينة إثر اقتحام قوات الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامله مع عدة إصابات في نابلس، بما في ذلك إصابة شاب بالرصاص الحي في الحوض، وآخر بالرصاص المطاطي في الصدر، إضافة إلى إصابات عديدة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

كما تعرض 6 صحفيين لإصابات بالاختناق خلال تغطيتهم للاقتحام في نابلس، نتيجة استهدافهم المباشر من قبل قوات الاحتلال بقنابل الغاز. وفي جنين، أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بالرصاص المطاطي في الصدر، وتم نقله لتلقي العلاج.

المدن الأخرى التي شهدت اقتحامات مشابهة شملت رام الله، قلقيلية، الخليل، وطوباس، حيث استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت ضد السكان، ما أسفر عن وقوع مزيد من الإصابات واعتقال فتاة من مدينة الخليل.