الاحتلال يقتحم محلات للصرافة ويسرق أموالًا ومستندات في الضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة استهدفت محلات للصرافة وأخرى لبيع الذهب في عدة مدن بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء، حيث قامت بمصادرة مبالغ مالية ومستندات من داخل هذه المحلات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال محل "الخليج للصرافة" وصادرت محتوياته بالكامل. وشهدت مدينة رام الله اقتحامًا مماثلًا لمحل الصرافة ذاته، حيث تم اعتقال أحد الموظفين.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال مبنى البلدية واقتحمت محلًا لبيع الذهب بعد خلع أبوابه، واستولت على محتويات المحل. وفي الخليل، استولت القوات على مبالغ مالية من محل الصرافة في منطقة رأس الجورة، واعتقلت فتاة تعمل فيه.

كما شملت الاقتحامات محلات للصرافة في طوباس وجنين وطولكرم، حيث أغلقت قوات الاحتلال الشوارع الرئيسة ومنعت حركة المواطنين، وقامت بمصادرة أموال ومستندات من داخل المحلات.

تأتي هذه الاعتداءات في إطار حملة إسرائيلية متواصلة تستهدف الاقتصاد الفلسطيني، في ظل تصعيد عسكري مستمر على كافة مناطق الضفة الغربية.