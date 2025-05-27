79 شهيدًا و163 جريحًا خلال 24 ساعة جراء العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 79 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تأكيد أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات شمال القطاع بسبب صعوبة الوصول إليها.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 54,056 شهيدًا و123,129 جريحًا، فيما سجلت الهجمات منذ 18 مارس 2025 3,901 شهيدًا و11,088 جريحًا.

وأكدت الوزارة استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني جراء القصف والانتهاكات المتواصلة. ودعت ذوي الشهداء والمفقودين إلى تسجيل بياناتهم عبر المنصة الرسمية للوزارة، من خلال الرابط التالي :

https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order