مقرر أممي: مشهد تسليم المساعدات بغزة "سادية"

اعتبر مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق أن مشهد تسليم المساعدات سادي في غزة وهو جريمة أمريكية إسرائيلية.

وأكد المقرر الأممي أن تسليم المساعدات في غزة يستخدم للإذلال والقتل.

وأضاف "لا أجد كلمات أمام مشهد تسليم المساعدات السادي في غزة".

سادت حالة من الفوضى في مراكز توزيع المساعدات التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء تشغيلها اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، إذ اقتحمت حشود المواطنين الجياع أحد المراكز، ما أدى لانسحاب عناصر الأمن التابعين للشركة الأمريكية المسؤولة عن المركز.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن، اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل مركزين لتوزيع المساعدات في منطقة تل السلطان ومحور "موراغ" في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن "الافتتاح التدريجي" لأربعة مراكز أُنشئت خلال الأسابيع الماضية، ضمن خطة رفضتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما يسمى بـ "مراكز توزيع المساعدات" برفح ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين.