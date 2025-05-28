الاحتلال يرتكب مجزرتين بحق عائلتي عقيلان والعربيد

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجزرتين جديدتين في وسط وشمالي قطاع غزة، استهدف عائلتي "عقيلان" في دير البلح، والعربيد في حي الصفطاوي بغزة.

وذكرت مصادر طبية استشهاد 15 مواطنا نتيجة القصف الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الصحفي أسامة العربيد في حي الصفطاوي شمال غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة صورا تظهر حريقا في المنزل المستهدف الذي يعود لعائلة العربيد.

كما أظهرت الصور لحظة انتشال الصحفي أسامة العربيد وهو مصاب من تحت ركام المنزل، وقالت المصادر إن عددا من أفراد عائلته استشهدوا.

وارتقى 5 شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "عقيلان" في دير البلح، وسط قطاع غزة، والشهداء هم؛ حسين عبد الفتاح عقيلان وزوجته، أحمد حسين عبد الفتاح عقيلان، عبد الفتاح حسين عبد الفتاح عقيلان، الطفل براء حسين عبد الفتاح عقيلان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهراً، راح ضحيتها آلاف النساء والأطفال، وسط تصاعد المجازر واستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، إلى 54 ألفًا و59 شهيدًا، و123 ألفًا و7629 إصابة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، وفق آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.