"نيويورك تايمز": نتنياهو أوعز قبل شهر بالاستعداد لقصف إيران

ذكر تقرير بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز الشهر الماضي للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالاستعداد لقصف إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بتل أبيب أن مدير سي آي إيه سافر لإسرائيل بأبريل بعد علمه بعمليات سرية محتملة ضد إيران، وأن مسؤولين إسرائيليين قالوا لنظرائهم الأمريكيين في أبريل إنهم يستعدون لمهاجمة مواقع إيران النووية.

وقالت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية رصدت استعدادات إسرائيلية لشن هجوم ، وأن التلويح بهجوم إسرائيلي دفع ترمب إلى التحدث مع نتنياهو الذي لم ينكر.

كما ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن إسرائيل قد تقرر ضرب إيران دون سابق إنذار، قد تجهز لشن هجوم على إيران في غضون 7 ساعات فقط وأن الهجوم المحدود الوقت على إيران سيجنب نتنياهو الضغط لإلغائه.

وقالت الصحيفة أن المسؤولين الاسرائيليين يعتقدون أن واشنطن لن يكون أمامها خيار سوى مساعدة إسرائيل خلال ضرب إيران.

وأشارت إلى أن نتنياهو قد يأمر بشن هجوم على إيران حتى بعد اتفاق دبلوماسي ناجح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن نتنياهو هدد بتقويض المفاوضات بشأن نووي إيران بضرب منشآتها الرئيسية ، وأن مكالمة هاتفية متوترة واحدة على الأقل جرت بين ترمب ونتنياهو بشأن إيران.

وحسب مسؤولين أمريكيين فان نتنياهو قال لترمب إن ضعف إيران لن يدوم طويلا وإن الوقت مناسب لشن هجوم ، فيما رد ترامب إن ضعف وإيران يجعل هذه اللحظة مثالية للتفاوض.

كما ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك خلاف مع واشنطن بشأن كيفية ضمان عدم قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي، وأن الخلافات بشأن إيران قادت لعدة اجتماعات متوترة مع كبار مسؤولي إدارة ترمب.

وتشير الصحيفة الى أنه بينما تفضل الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، فإنها لم تستبعد خيار الدعم العسكري إذا استمرت إيران في التقدم نحو امتلاك سلاح نووي.

وتضيف "تُعد الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان المسار الدبلوماسي سينجح أم أن المنطقة ستنجر إلى مواجهة جديدة".