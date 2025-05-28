"إسرائيل" تقتل مُسنة قرب مركز مساعدات رفح

أُعلن صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد مُسنة فلسطينية وإصابة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من نقاط توزيع المساعدات الإنسانية التي أنشأتها تل أبيب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وعن مصادر طبية أن مسنة ارتقت "شهيدة" وأصيب عدد من المواطنين بنيران جيش الاحتلال بالقرب من نقطة توزيع المساعدات بمنطقة ميراج شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها صوب عدد من المواطنين في محيط منطقة ميراج شمالي مدينة رفح. بينما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية بإطلاق النار شاطئ بحر رفح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفادت بأن 23 مواطنًا مدنيًا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، كشف قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، النقاب عن "فقد" 7 مواطنين بعد توجههم، إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد المركز، أن ما يقرب من 7 مواطنين لم يعودوا من مكان توزيع المساعدات "ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصيرهم".