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عدوان "إسرائيلي" على مطار صنعاء الدولي

الرسالة نت - وكالات

أعلنت وسائل إعلام يمنية، عن أن طيران الاحتلال الاسرائيلي نفذ صباح اليوم عدواناً ،على مطار صنعاء الدولي.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية اليمنية أن الاحتلال الاسرائيلي نفذ عدواناً ،بقصف مطار صنعاء دون الحديث عن أضرار أو إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له تنفيذ غارات على اليمن استهداف مطار صنعاء الدولي.

وقال وزير جيش الاحتلال كاتس أن طائرات سلاح الجو هاجمت مطار صنعاء، ودمرت آخر طائرة كانت لا تزال في استخدام الحوثيين، وذلك في إطار عملية "الحلى الذهبية".

وهدد كاتس بتدمير المنشآت الاستراتيجية التابعة لجماعة الحوثي ومن يدعمها ، وأنهم سيكونون تحت حصار بحري وجوي.

 

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