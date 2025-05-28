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لازاريني: الحصار المطبق على غزة يقتل الناس

الرسالة نت - وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني إنه لا يمكن التصدي للأزمة في غزة من خلال استغلال المساعدات الإنسانية لتمرير خطط سياسية وعسكرية.

وأوضح لازاريني في تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن آلية توزيع المساعدات المقترحة من "إسرائيل" لا تلائم المعايير الإنسانية.

وأكد أن الحصار المطبق على غزة يقتل الناس، وأن الطعام والمساعدات التي يمكن أن تنقذ سكان غزة تعفنت على الحدود.

وأضاف أن "هناك حملة تضليل تستهدف الوكالة وموظفيها وتصورهم كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهاب".

وتابع "وضعنا المالي في الوكالة لا نحسد عليه ونحتاج إلى تمويل إضافي لمواصلة عملنا بعد يونيو". 

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