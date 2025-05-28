الهلال الأحمر يشغل خدمات النساء والتوليد في غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إعادة تشغيل قسم النساء والولادة في مستشفى القدس بمدينة غزة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وذلك بكامل طاقته التشغيلية، مع توفير كافة الخدمات مجانًا بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى دعم النساء في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وقال رئيس قسم النساء والتوليد في المستشفى، عبد الحكيم شحاته أن القسم سيبدأ باستقبال الحالات الطارئة، وإجراء جميع العمليات الجراحية المتعلقة بصحة المرأة، بما في ذلك الولادات الطبيعية والقيصرية، وجميعها ستُقدّم مجانًا دون أي رسوم.

وأشار إلى أن العيادة الخارجية ستعمل يوميًا من الساعة 8:30صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، بينما سيكون قسم استقبال الولادة جاهزًا لاستقبال الحالات على مدار الساعة.

ويعمل في القسم طاقم طبي مكوّن من نخبة من الأطباء الأخصائيين، إضافة إلى طواقم تمريض وقابلات مؤهلات، ما يضمن توفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة للنساء والمواليد.

كما تم تجهيز وحدة عناية خاصة لحديثي الولادة ضمن القسم، لتقديم الرعاية اللازمة للرضّع الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية بعد الولادة.

وفي لفتة إنسانية، ستقوم المستشفى بتوزيع طرود صحية على الأمهات، تتضمن مستلزمات شخصية للأم والطفل، إضافة إلى حليب للأطفال حديثي الولادة، كهدية رمزية تقديرًا للظروف الصعبة التي تواجهها النساء في غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة لها ستعمل على نقل الحالات من المناطق الخطرة إلى المستشفى، ضمن جهودها لتأمين الوصول الآمن لجميع النساء الحوامل إلى خدمات الرعاية.

ويواصل مستشفى القدس تقديم خدماته الطبية والجراحية المتنوعة مجانًا، ضمن التزامه بتخفيف العبء عن سكان القطاع في ظل الحصار والأوضاع الإنسانية المتفاقمة.