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^200 مثال: غزة العزة

المكتب الإعلامي يقدم تحديثًا لإحصائيات الخسائر البشرية والمادية جراء حرب الإبادة على قطاع غزة

غزة
غزة

الرسالة نت

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانًا صحفيًا جديدًا يقدم تحديثًا شاملاً لإحصائيات الدمار والخسائر البشرية والمادية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 28 مايو 2025. والتي كانت كالتالي: 

المعطيات السكانية والسياق العام

  • عدد السكان المتضررين: أكثر من 2.4 مليون نسمة يتعرضون للتجويع والتطهير العرقي.

  • الدمار الشامل: الاحتلال دمر 88% من قطاع غزة بشكل كامل.

  • الخسائر المالية: بلغت الخسائر المباشرة 62 مليار دولار.

  • السيطرة الميدانية: الاحتلال سيطر على 77% من مساحة القطاع بالنار والتهجير.

  • استهداف المناطق الآمنة: قُصفت منطقة المواصي، التي يفترض أنها "آمنة"، 46 مرة.

الشهداء والمفقودون

  • إجمالي الشهداء والمفقودين: أكثر من 63,000 منذ بداية العدوان.

  • الشهداء الذين وصلوا المستشفيات: 54,084.

  • الأطفال الشهداء: 18,000، وصل منهم 16,854 للمستشفيات.

  • النساء الشهيدات: 12,400.

  • الأمهات الشهيدات: 7,950.

  • المجازر العائلية: أكثر من 2,483 عائلة أُبيدت بالكامل، بينما أُبيدت 5,620 عائلة أخرى مع بقاء ناجٍ واحد فقط.

الإصابات والاعتقالات

  • الإصابات الإجمالية: 123,308 إصابة، بينهم 17,000 بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

  • الجرحى الأطفال: 18% من المصابين هم أطفال.

  • المعتقلون: الاحتلال اعتقل 6,633 مدنيًا، بينهم طواقم طبية وصحفيون.

القطاع الصحي

  • استهداف المرافق الطبية: 38 مستشفى، و82 مركزًا طبيًا تم تدميرها.

  • استهداف سيارات الإسعاف: 144 سيارة إسعاف تم استهدافها.

قطاع التعليم

  • الخسائر التعليمية: 149 مؤسسة تعليمية دُمرت بالكامل و369 أخرى دُمرت جزئيًا.

  • الطلبة الشهداء: أكثر من 13,000 طالب.

  • حرمان الطلبة من التعليم: أكثر من 785,000 طالب حُرموا من الدراسة.

دور العبادة

  • المساجد المدمرة: 828 مسجدًا دمر بالكامل و167 دمر جزئيًا.

  • المقابر: الاحتلال دمر 19 مقبرة وسرق أكثر من 2,300 جثمان.

السكن والنزوح

  • الوحدات السكنية المدمرة: حوالي 210,000 وحدة سكنية دُمرت كليًا، و110,000 دمرت بليغًا.

  • النزوح القسري: أكثر من 2 مليون شخص أُجبروا على النزوح.

التجويع ومنع المساعدات

  • إغلاق المعابر: 88 يومًا من الإغلاق التام.

  • منع المساعدات: الاحتلال منع دخول أكثر من 50,000 شاحنة مساعدات.

رابط مختصر
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