حماس تعلن عن اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في غزة بوساطة أمريكية

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحًا صحفيًا أكدت فيه بذل جهود كبيرة للتوصّل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أنها توصلت مؤخرًا إلى إطار عام لاتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وتدفق المساعدات الإنسانية.

ويشمل الاتفاق تشكيل لجنة مهنية لإدارة شؤون قطاع غزة فور الإعلان عنه. كما يتضمن إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بضمان الوسطاء.

وأوضحت الحركة أنها بانتظار الرد النهائي بشأن هذا الإطار من الأطراف المعنية.