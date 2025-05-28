6 شهداء و15 جريحًا في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مركز مساعدات شمال رفح

استشهد 6 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين كانوا يحاولون الوصول إلى مركز توزيع المساعدات شمال مدينة رفح، في استمرار للهجمات العنيفة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وقد تم التعرف على أسماء الشهداء، وهم:

كفاح عودة السواركة محمد عماد عبد الهادي خليل أشرف موسى أشرف أنور خليل موسى خليل أنور خليل أبو موسى زهير زويد محمد الشاعر

تأتي هذه المجزرة في وقت يعاني فيه سكان القطاع من حصار خانق وندرة في المواد الأساسية، فيما تتواصل نداءات المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.