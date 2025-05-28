أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

6 شهداء و15 جريحًا في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مركز مساعدات شمال رفح

6 شهداء و15 جريحًا في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مركز مساعدات شمال رفح
6 شهداء و15 جريحًا في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مركز مساعدات شمال رفح

الرسالة نت

استشهد 6 مواطنين وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين كانوا يحاولون الوصول إلى مركز توزيع المساعدات شمال مدينة رفح، في استمرار للهجمات العنيفة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وقد تم التعرف على أسماء الشهداء، وهم:

  1. كفاح عودة السواركة

  2. محمد عماد عبد الهادي

  3. خليل أشرف موسى

  4. أشرف أنور خليل موسى

  5. خليل أنور خليل أبو موسى

  6. زهير زويد محمد الشاعر

تأتي هذه المجزرة في وقت يعاني فيه سكان القطاع من حصار خانق وندرة في المواد الأساسية، فيما تتواصل نداءات المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303702

كلمات مفتاحية

شهداء رفح مركز مساعدات

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر