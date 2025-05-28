الأمم المتحدة: غزة تعاني الجوع والحرمان والضفة تتعرض لتصعيد خطير بسبب الاستيطان

أكدت المنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى كارثي، حيث تعاني العائلات من الجوع والحرمان من الاحتياجات الأساسية وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضافت المنسقة أن الأمم المتحدة ترفض المشاركة في أي آلية لتوزيع المساعدات داخل غزة تنتهك الشروط الأممية، مشددة على الحاجة الماسة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتخفيف معاناة السكان المدنيين.

وأشارت إلى أن الضفة الغربية تواجه مسارًا خطيرًا جراء استمرار توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، داعية إلى وقف هذه الممارسات التي تتناقض مع القانون الدولي.

كما أكدت على ضرورة رفض ومنع التهجير القسري لسكان قطاع غزة وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لوقف الانتهاكات المستمرة وضمان حماية حقوق الفلسطينيين.