وزارة الصحة: الاحتلال يستهدف مستشفى الصليب الأحمر الميداني في خان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفى الصليب الأحمر الميداني في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس تعرض صباح اليوم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في وقوع إصابات وحالة من الهلع بين المرضى والمراجعين داخل المستشفى.

وأدانت الوزارة بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى في قطاع غزة، معتبرةً أن استمرار الاحتلال في استهداف المستشفيات يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل العاجل على توفير الحماية للمرافق الصحية وكوادرها وللمرضى الذين يتلقون العلاج فيها.