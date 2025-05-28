القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي شرق حي الشجاعية في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأوضحت الكتائب عبر قناتها الرسمية على "تليغرام" أن العملية نُفذت يوم الثلاثاء، حيث تمكن مجاهدوها من استهداف الجندي في شارع بغداد شرق حي الشجاعية، مؤكدةً إصابته بشكل مباشر.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار معركة "طوفان الأقصى" التي تخوضها كتائب القسام للتصدي لعمليات التوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي ازدادت حدةً منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 مارس الماضي.

وكان الاحتلال قد نقض اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطرية ومصرية ودعم أمريكي.