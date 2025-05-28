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^200 مثال: غزة العزة

شهداء ومصابون بينهم صحافي في غارة استهدفت مركبة مدنية بشارع النفق في غزة

شهداء ومصابون بينهم صحافي في غارة استهدفت مركبة مدنية بشارع النفق في غزة
شهداء ومصابون بينهم صحافي في غارة استهدفت مركبة مدنية بشارع النفق في غزة

الرسالة نت

استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، في غارة شنتها طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) استهدفت مركبة مدنية قرب مدرسة "التابعين" بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية وصول جثامين الشهداء إلى المستشفى، وهم:

  • محمد المبيض (مدير المشاريع في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH).

  • معتز رجب (مصور لدى وكالة القدس اليوم).

  • أحمد بستان.

  • إسحاق الطيف.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة استهدافات الاحتلال المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة، مما يفاقم من الوضع الإنساني المتدهور.

هذا، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال يمعن في استهداف المدنيين العزّل، محملةً المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته إزاء الجرائم المتكررة.

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