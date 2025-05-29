أطباء بلا حدود تحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

أعلنت منسقة الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود" بقطاع غزة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل مقلق، مع تضاعف عدد خيام النازحين في خان يونس خلال أسبوع بمقدار ثلاث مرات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الخانق.

وقالت المنسقة إن معظم الحالات التي تصل إلى المراكز الصحية التابعة للمنظمة هي لأشخاص تعرضوا لإصابات مباشرة جراء القصف، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع الغذائية أثر بشكل كبير على المصابين، ما يعيق قدرتهم على التعافي.

وأكدت أن الفرق الطبية رصدت أطفالًا يعانون من سوء التغذية بشكل واضح في مراكز الرعاية الصحية، وهو مؤشر على تدهور خطير في الوضع الغذائي والإنساني داخل القطاع.

وأضافت أن النقص الحاد في المواد الغذائية يزيد من صعوبة تقديم الرعاية الطبية للمصابين، لا سيما في ظل استمرار استهداف البنية التحتية الصحية وتدمير المنازل ومراكز الإيواء.

وناشدت منظمة "أطباء بلا حدود" المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل للنازحين في غزة، وتوفير الإمدادات الطبية والغذائية الضرورية، مؤكدة أن الوضع يتطلب تحركًا سريعًا لوقف الكارثة الإنسانية التي تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم.