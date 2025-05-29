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ارتقاء 9 شهداء وإصابة أكثر من 60 قرب مراكز مساعدات برفح بنيران الاحتلال (الإسرائيلي)

ارتقاء 9 شهداء وإصابة أكثر من 60 قرب مراكز مساعدات برفح بنيران الاحتلال (الإسرائيلي)
ارتقاء 9 شهداء وإصابة أكثر من 60 قرب مراكز مساعدات برفح بنيران الاحتلال (الإسرائيلي)

الرسالة نت

ارتقى 9 شهداء وأصيب أكثر من 60 مواطنًا خلال 48 ساعة الماضية، جراء استهداف جيش الاحتلال (الإسرائيلي) للمناطق المحيطة بمراكز توزيع المساعدات التابعة للشركة الأمريكية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن القصف العشوائي وإطلاق النار المكثف استهدف المدنيين الذين كانوا يحاولون الوصول للمساعدات، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن هذا التصعيد الخطير يعكس انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعانيها القطاع، محذرة من كارثة وشيكة في حال استمرار استهداف مراكز الإغاثة والمدنيين.

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