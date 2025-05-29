19 شهيدًا في مجزرة (إسرائيلية) بمخيم البريج وسط قطاع غزة

استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب العشرات صباح اليوم الخميس، جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) على عدة منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر طبية أن 18 شهيدًا نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بينما وصل شهيد آخر إلى مستشفى العودة في النصيرات، وذلك إثر استهداف منازل لعائلات "القريناوي"، "القلقيلي"، "أبو شمالة"، "المقادمة"، و"جبريل".

وأفادت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بأن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل المستهدفة، في ظل صعوبة الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.

تأتي هذه الجريمة في ظل استمرار العدوان العسكري (الإسرائيلي) على قطاع غزة لليوم الـ601 على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المنازل والأحياء السكنية، مما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من أعداد الشهداء والجرحى