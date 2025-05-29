الصحة تعلن عن توقف العلاج الكيميائي الوريدي لمرضى السرطان في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن توقف خدمة العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان بشكل كامل، في ظل تفاقم الأزمة الصحية جراء العدوان (الإسرائيلي) المستمر والحصار المشدد على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان نتيجة التصعيد العسكري زاد من معاناة المرضى، مشيرة إلى أن 11 ألف مريض سرطان حُرموا من الحصول على العلاج والرعاية الصحية المناسبة، بينهم 5 آلاف بحاجة لتحويلات طبية عاجلة للعلاج خارج غزة.

وأكدت الوزارة أن نقص المعدات والأدوية زاد من خطورة الوضع، حيث وصل مخزون 64% من أدوية السرطان إلى حد النفاد الكامل. كما أشارت إلى أن غياب أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يزيد من تدهور الحالة الصحية للمرضى.

وأضافت الوزارة أن مرضى السرطان في غزة يواجهون أوضاعًا كارثية على جميع الأصعدة الصحية والاجتماعية والنفسية، ما يُهدد حياتهم في ظل استمرار الحصار وانعدام الإمكانات الطبية الأساسية.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأدوية اللازمة وتمكين المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج، محذرة من استمرار التدهور الصحي الذي يهدد حياة آلاف المرضى.