وزارة الصحة: 67 شهيدًا و179 مصابًا خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتقاء 67 شهيدًا، بينهم 5 انتُشِلت جثامينهم، وإصابة 179 مواطنًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الحصيلة لا تشمل مستشفيات شمال القطاع نظرًا لصعوبة الوصول إليها، لافتة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المكثف واستهداف البنية التحتية.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 بلغت 54,249 شهيدًا و123,492 مصابًا، بعد اعتماد 98 شهيدًا إضافيًا من قبل اللجنة القضائية المختصة.

وبيّنت الوزارة أن عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 ارتفع إلى 3,986، فيما سُجلت 11,451 إصابة في مختلف مناطق قطاع غزة.