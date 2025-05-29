حماس: مصادقة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة تصعيد خطير وخرق للقانون الدولي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار ما يُسمى بـ"الكابينت" الإسرائيلي المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ضمن مشروع ضمّ معلن تقوده حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا القرار يعكس استمرار الاحتلال في سياسة التوسع الاستيطاني وتهويد الأراضي الفلسطينية، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية وخرق جسيم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تُدين الاستيطان باعتباره غير قانوني.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاتخاذ خطوات عملية ورادعة تتجاوز حدود الإدانة الشكلية، للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية ووضع حد لجرائم الضمّ والتطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال.

كما وجهت حماس نداءً إلى الشعب الفلسطيني وفصائله ومقاومته لتصعيد المواجهة في كل الميادين، والتصدي لمخططات الاحتلال وممارسات عصابات المستوطنين بكل الوسائل المشروعة، دفاعًا عن الأرض والمقدسات والحقوق الوطنية الفلسطينية.