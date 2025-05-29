بريطانيا تعارض توسيع العدوان "الإسرائيلي" على غزة

نقلت صحيفة التلغراف، عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، معارضة بلاده توسيع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن المتحدث باسم الحكومة، دعا حكومة "إسرائيل" إلى وقف هجومها والسماح فورا بوصول المساعدات.

كما أكد المسؤول البريطاني، على استمرار بلاده رفض إصدار تراخيص لسلع عسكرية قد تستخدمها إسرائيل في الصراع.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة الغارديان تفاصيل رسالة وجّهها نحو 800 خبير قانوني إلى رئيس الوزراء البريطاني، طالبوا فيها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورّط في انتهاكات قانونية على خلفية الحرب على غزة.

وأكدت الرسالة أن جميع الدول، بما فيها بريطانيا، ملزمة قانونيًا باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الإبادة الجماعية الجارية في غزة، داعية إلى استخدام كل الوسائل لضمان وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار.