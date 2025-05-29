حماس: استلمنا مقترح ويتكوف الجديد وندرسه بمسؤولية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن قيادة الحركة، استلمت من الوسطاء ،مقترح ويتكوف الجديد.

وقالت حماس في بيان صحفي مقتضب تلقته "الرسالة نت " أن الحركة تدرس مقترح ويتكوف الجديد ،بمسؤولية وبما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني بغزة وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع.

وسبق أن أعلنت حماس الموافقة على مقترح سابق قدمه ويتكوف والذي نص على إطلاق سراح 10 أسرى، وهدنة لـ 70 يومًا عبر وسطاء، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 70 يومًا وانسحاب جزئي من قطاع غزة، وفق المصدر المسؤول ذاته وهو ما رفضه الاحتلال.

ووفقاً لمصادر متعددة فإن الورقة الجديدة طرحت وقفاً مؤقتاً لمدة 60 يومًا، ولم يظهر التزام أو ضمانة لاستمرار التهدئة و دخول المساعدات.

ويسعى المقترح، الذي سربت ثلاث مصادر مشاركة في المفاوضات خطوطه العريضة لموقع إكسيوس، إلى سد الفجوات المتبقية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترح يتضمن الإفراج عن 9 أسرى إسرائيليين أحياء وجثامين 18 آخرين، على دفعتين خلال أسبوع.

وأضافت أنه يتضمن وقفًا لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، ومفاوضات بشأن إنهاء الحرب، ويشمل انسحاب الجيش من المناطق التي احتلها منذ استئناف الحرب في مارس/ آذار الماضي.

ويتواصل لليوم الـ601 القصف الهمجي في جميع مناطق القطاع، تزامناً مع سياسة تجويع ممنهجة تتخذ منها "إسرائيل" سلاحاً آخر للحرب.