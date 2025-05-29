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14 ألف عائلة فلسطينية ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

14 ألف عائلة فلسطينية ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
14 ألف عائلة فلسطينية ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

الرسالة نت

كشف مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة عن أرقام صادمة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع. وأشار إلى أن العدوان تسبب في مجازر طالت 14 ألف عائلة فلسطينية، فيما تم سحق 2483 عائلة بشكل كامل جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضاف أن القطاع الصحي في غزة يعاني أزمة خانقة مع نفاد 87% من مخزون الأدوية في المراكز الطبية، ما يجعل المتبقي منها غير قادر على تغطية الاحتياجات لأكثر من شهر واحد.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التحديات الإنسانية، حيث يواجه السكان أوضاعًا كارثية وسط غياب حلول دولية فعالة لإنهاء معاناتهم.

 

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