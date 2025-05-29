الملتقى الوطني لدعم المقاومة: مقترح ويتكوف لا يلبي تطلعات شعبنا

أصدر الملتقى الوطني لدعم المقاومة بيانًا صحفيًا أكد فيه رفضه لمقترح ويتكوف، واصفًا إياه بأنه لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني، بل يخدم مصالح الاحتلال وأعوانه.

وأشار البيان إلى أن الجرائم المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تعكس سعي الاحتلال للقضاء على الوجود الفلسطيني وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الصراع مع الاحتلال هو صراع وجود وعقيدة.

وشدد الملتقى على أن أي اتفاق يجب أن يحقق المطالب التالية:

1. الوقف الكامل للإبادة الجماعية والعدوان على قطاع غزة.

2. الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

3. السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار المفروض على القطاع.

4. إعادة إعمار قطاع غزة.

5. التمسك بالثوابت الوطنية، بما فيها رفض التهجير وضمان استمرار سلاح المقاومة.

وأكد الملتقى أن أي اتفاق لا يحقق هذه المطالب لا يمثل تطلعات الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.