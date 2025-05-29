70 شهيداً في قصف إسرائيلي متواصل على غزة منذ فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 70 شهيداً.

وأفادت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، موقعة عشرات الإصابات، بعضها في حالة حرجة، وسط استمرار القصف بشكل مكثف على أحياء سكنية ومرافق حيوية.

وأضافت أن الطواقم الطبية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المصابين بسبب تدمير الطرق والبنية التحتية، مؤكدة أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتشهد غزة حالة من التصعيد العسكري غير المسبوق، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي منذ ساعات الفجر الأولى، في ظل حصار خانق يزيد من معاناة السكان.