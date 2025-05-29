الاحتلال يجبر مستشفى العودة على إجلاء المرضى تحت التهديد باقتحامه

أعلن مدير مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت الطواقم الطبية على إجلاء المرضى قسرياً من المستشفى، مهددة باقتحامه وقتل كل من بداخله.

وأكد المدير أن الطواقم الطبية بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على سلامة المرضى، خاصة الحالات الحرجة التي يصعب نقلها، إلا أن الاحتلال أصرّ على تنفيذ أوامره تحت تهديد السلاح، مما اضطر العاملين إلى إجلاء المرضى وسط ظروف خطيرة وصعبة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن حماية المرافق الطبية والطواقم الصحية في أوقات النزاع، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

يأتي هذا الحادث ضمن موجة من التصعيد الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي طال المناطق السكنية والبنية التحتية وحتى المرافق الصحية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع المحاصر