3 شهداء في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب خان يونس

استشهد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجمّع ناصر الطبي بوصول جثامين الشهداء الثلاثة جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في منطقة الصناعة والمواصي غرب خانيونس، وهم: محمد رضوان اللحام، وأسامة صبحي اللحام، ومحمد حسين عاشور.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار، وضمان حماية السكان، لا سيما في مناطق الإيواء التي لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة أو الحماية.