"أونروا": يجب السماح بتدفق الإمدادات لغزة دون عوائق أو انقطاعات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مطالبة بضرورة السماح بتدفق الإمدادات دون عوائق أو انقطاعات.

وأضافت "أونروا"، في تصريحات صحفية يوم الجمعة، "لدينا في مستودعنا بعمان ما يكفي من الإمدادات لإطعام أكثر من 200 ألف شخص في غزة لمدة شهر كامل".

وأوضحت "أونروا"، أن الدقيق والطرود الغذائية ومستلزمات النظافة والبطانيات والمستلزمات الطبية، جاهزة للتسليم.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.