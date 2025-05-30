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^200 مثال: غزة العزة

ماكرون: عازمون على تشديد الموقف حيال "إسرائيل"

الرسالة نت - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إننا عازمون على تشديد الموقف حيال "إسرائيل" إن لم يتحقق تقدم على الصعيد الإنساني بغزة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة يوم الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط واجب أخلاقي ومطلب سياسي.

والخميس، وصل ماكرون إلى سنغافورة في المحطة الأخيرة من جولته في جنوب شرق آسيا التي قادته أيضًا إلى فيتنام وإندونيسيا، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وقبل أيام، هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" إذا لم توقف حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال القادة في بيانهم: "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات".

وأضافوا "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق". 

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