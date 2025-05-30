20 مصابًا بنيران الاحتلال أثناء توجههم لنقطة توزيع المساعدات وسط القطاع

أصيب عدد من المواطنين اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوبهم أثناء توجههم لنقطة توزيع المساعدات في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بإصابة 20 مواطنًا إثر إطلاق نار صوبهم، أثناء توجههم لنقطة توزيع المساعدات الأمريكية في محور نتساريم.

وفي ذات السياق، لفت مراسلنا إلى استشهاد راتب أيمن جودة بنيران قوات الاحتلال، أثناء محاولة الوصول لمركز المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

يشار إلى أن افتتاح مراكز توزيع مساعدات إنسانية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي المباشر وبتمويل ورعاية أمريكية، هي مصائد موت جماعية، ووسائل اعتقال وتكريس للسياسات العنصرية، يتم الترويج لها بغطاء "إنساني".

يذكر أن هذه السياسة تُستخدم كجزء من حرب الإبادة والمحرقة الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحصار والإبادة المتواصلة بحق المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والشيوخ، كما أنها أداة من أدوات مخططات التهجير التي يسعى لها الاحتلال.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.