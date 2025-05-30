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^200 مثال: غزة العزة

سرايا القدس تستهدف قوة "إسرائيلية" خاصة جنوب خانيونس

الرسالة نت - غزة

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة في خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء أمس الخميس.

وصرَّحت "سرايا القدس" في بلاغٍ عسكري تابعته "الرسالة نت"، أن مجاهديها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة قوامها 10 جنود تحصنت داخل أحد مباني إسكان الأوروبي بقذيفة "TBG".

وأكدت أنها أوقعت القوة بين قتيل وجريح ما استدعى هبوط عدد من الطائرات المروحية في المكان، لافتةً إلى أن الحدث كان في تمام الساعة الرابعة مساءً أمس الخميس.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، للشهر الـ 19 على التوالي، عملية الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصدّ العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والرد على مجازر وجرائم الاحتلال بحق المدنيين والنازحين في القطاع.

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https://alresalah.ps/p/303757

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