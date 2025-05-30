صنعاء تموج بمليونية غاضبة نصرةً للرسول الكريم والأقصى وغزة

شهد ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الجمعة، حشودًا مليونية غاضبة شاركت في مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار "لا أمن للكيان.. وغزة والأقصى تحت العدوان"، نصرةً لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودفاعًا عن المسجد الأقصى، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني المستمر.

ورفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات تعبيرية، إلى جانب لافتات استنكرت انتهاكات الاحتلال للمقدسات الإسلامية، وتحديدًا اقتحام آلاف المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى مؤخرًا، وممارستهم طقوسًا استفزازية، إضافة إلى الإساءات المتكررة بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وردّد المتظاهرون شعارات تؤكد تمسكهم بالموقف الثابت والداعم لفلسطين، ورفضهم لكل أشكال التطبيع والتواطؤ الدولي، معتبرين أن هذه المليونية تمثل رسالة غضب دينية وأخلاقية وشعبية في وجه العدو الصهيوني، وموقفًا عمليًا يتجاوز الإدانة اللفظية.

تنديد واسع ونداء للجهاد

جاءت هتافات المشاركين متنوعة بين شعارات دينية وسياسية، أبرزها: "جُمعتنا غضبٌ لله.. ووفاء لرسول الله"، "غزة شرَّفت الإسلام.. بسراياها والقسَّام"، "يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين"، "فوضناك يا قائدنا.. أيدناك واحنا سلاحك في يمناك"، "موقفنا من أجل الله.. لن نترك غزة والله".

كما ردد المتظاهرون هتافات حملت نبرة تهديد واضحة لكيان الاحتلال، ومنها: "القادم أعظم.. وكيانُ الإجرام سيندم"، "بن غوريون مربّع ناري"، "لا أمن للكيان.. طالما الأقصى يُدنس وغزة تُقصف".

وفي ختام الفعالية، صدر بيان رسمي عن المسيرات، أكد أن الشعب اليمني لن يقف موقف المتفرج أمام الإساءات المتكررة للنبي الكريم والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى وغزة، مشددًا على أن الرد سيكون عمليًا عبر كل الوسائل، وفي مقدمتها التعبئة العامة، والجهوزية العسكرية، والمقاطعة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن خروج الملايين في صنعاء والمحافظات يعكس حالة وعي واستعداد حقيقي للمواجهة، ودعوة للأمة للتحرك الجاد نصرة للرسول ﷺ وللقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن العدو الصهيوني واهم إذا ظن أن بإمكانه كسر إرادة الشعوب أو إرغامها على التراجع.

ودعا البيان القوات المسلحة اليمنية إلى مواصلة الضربات وتوسيع العمليات ضد الكيان الصهيوني، مؤكدًا وقوف الشعب إلى جانبهم بكامل الطاقات والقدرات حتى توقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

تزامنًا مع مسيرة صنعاء، شهدت 14 محافظة يمنية حرة مئات المسيرات الجماهيرية تحت نفس الشعار، جددت العهد بالوفاء للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلنت موقفًا شعبيًا موحدًا في وجه العدوان على المسجد الأقصى وقطاع غزة.

اختتم البيان برسالة تضامن موجهة إلى الشعب الفلسطيني: "يا أهل غزة وفلسطين، صبركم جهاد، وجهادكم في سبيل الله، ولن يضيع الله صبركم، فأنتم منا ونحن منكم، ودمكم دمنا، ونصركم نصرنا، وما النصر إلا من عند الله".

وتأتي هذه المسيرة الجماهيرية في لحظة فارقة تشهد فيها الأمة العربية والإسلامية تصاعدًا في الغضب الشعبي تجاه العدوان الصهيوني والانتهاكات المتواصلة للمقدسات، وفي وقت يزداد فيه الدعم الشعبي لفلسطين والمقاومة، لتؤكد اليمن مجددًا أنها باقية على عهد النصرة والوفاء.