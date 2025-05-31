تجمع حرية يدعو لتفعيل لجنة الإسناد المجتمعي ووقف حرب الإبادة على غزة

أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، اليوم الجمعة، بيانًا صحفيًا دعا فيه إلى تحرك فوري لوقف حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، والتي وصفها بأنها "كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان".

وأكد التجمع في بيانه على ضرورة العودة العاجلة إلى تطبيق اتفاق يناير، وتنفيذ البروتوكول الإنساني الذي تم الاتفاق عليه لضمان توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ومأوى للمدنيين، تمهيدًا لانطلاق عملية شاملة لإعادة إعمار القطاع، واستعادة حياة كريمة للسكان المنكوبين.

كما شدد "حرية" على أهمية تفعيل لجنة الإسناد المجتمعي التي جرى التوافق عليها خلال لقاءات الفصائل في القاهرة، معتبرًا أن هذه اللجنة تمثل مدخلًا عمليًا لتوحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام، وتوفير بيئة ملائمة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية وعدالة اجتماعية.

ودعا التجمع في ختام بيانه القوى الوطنية والمجتمعية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك الجاد لحماية المدنيين ووقف الجرائم التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة، مؤكدًا أن صمت العالم إزاء هذه الجرائم يفاقم من المأساة ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة عدوانه.