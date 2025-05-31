آخر تطورات الحرب "الإسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.
وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:
7:26 غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف المناطق الشرقية لبلدة جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي تجاه المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا
7:22 قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
7:20 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
6:46 شهيدان وعشرات الجرحى بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى محاولة التوجه لمركز مساعدات الشركة الأمريكية قرب دوار العلم غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهما:-
▪️فتحي وائل النحال
▪️أحمد محمد محمود مطر
6:19 تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
6:06 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
6:03 قصف مدفعي إسرائيلي في محيط مدينة حمد والسطر الغريي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
6:02 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف جديدة لمبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
5:50 تصاعد كثيف للدخان جراء غارات جوية إسرائيلية على قيزان النجار وأبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
5:43 آليات الاحتلال تواصل إطلاق نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة
5:09 وسائل إعلام لبنانية: طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة في دير الزهراني جنوبي البلاد
4:44 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف جنوبي قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
4:04 قوات الاحتلال تعتقل الشابة ديانا غالب مزيد من منزلها في بلدة عنبتا شرق طولكرم
3:56 الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبان شمالي قطاع غزة
3:53 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
2:59 قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو ضعيف شرق جنين
2:33 قوات الاحتلال تقتحم قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم
2:28 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس والفخاري وعبسان شرقي المدينة جنوبي قطاع غزة
2:25 قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين غرب نابلس
2:13 وزير خارجية هولندا: نطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل إلى غزة دون عوائق لتخفيف معاناة الفلسطينيين
1:56 غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
1:20 قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس من حاجز بيت فوريك
1:13 قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
1:12 قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
00:56 مصادر طبية: 52 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الجمعة
00:53 غارة إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
00:51 وسائل إعلام سورية: غارة إسرائيلية على ثكنة سقوبين بريف اللاذقية في الساحل السوري
00:16 غارة جوية إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة
00:14 غارة جوية إسرائيلية على جباليا البلد شمالي قطاع غزة
00:11 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة