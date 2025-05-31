آخر تطورات الحرب "الإسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:26 غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف المناطق الشرقية لبلدة جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي تجاه المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا

7:22 قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

7:20 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

6:46 شهيدان وعشرات الجرحى بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى محاولة التوجه لمركز مساعدات الشركة الأمريكية قرب دوار العلم غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهما:-

▪️فتحي وائل النحال

▪️أحمد محمد محمود مطر

6:19 تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

6:06 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

6:03 قصف مدفعي إسرائيلي في محيط مدينة حمد والسطر الغريي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

6:02 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف جديدة لمبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

5:50 تصاعد كثيف للدخان جراء غارات جوية إسرائيلية على قيزان النجار وأبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

5:43 آليات الاحتلال تواصل إطلاق نيران رشاشاتها بكثافة تجاه المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة

5:09 وسائل إعلام لبنانية: طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة في دير الزهراني جنوبي البلاد

4:44 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف جنوبي قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

4:04 قوات الاحتلال تعتقل الشابة ديانا غالب مزيد من منزلها في بلدة عنبتا شرق طولكرم

3:56 الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبان شمالي قطاع غزة

3:53 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:59 قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو ضعيف شرق جنين

2:33 قوات الاحتلال تقتحم قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم

2:28 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس والفخاري وعبسان شرقي المدينة جنوبي قطاع غزة

2:25 قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين غرب نابلس

2:13 وزير خارجية هولندا: نطالب بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل إلى غزة دون عوائق لتخفيف معاناة الفلسطينيين

1:56 غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:20 قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس من حاجز بيت فوريك

1:13 قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

1:12 قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

00:56 مصادر طبية: 52 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الجمعة

00:53 غارة إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

00:51 وسائل إعلام سورية: غارة إسرائيلية على ثكنة سقوبين بريف اللاذقية في الساحل السوري

00:16 غارة جوية إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة

00:14 غارة جوية إسرائيلية على جباليا البلد شمالي قطاع غزة

00:11 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة